Milleks meile Lahemaa rahvusparki ikkagi vaja?

See, mis Lahemaa rahvuspargis tegelikult toimub, paneb kahtlema, kas Käsmu kaptenikülla planeeritava suure “väikesadama” rajamist saab tõepoolest mõistlikuks otsuseks pidada. Ma ei taha sugugi väita, et sadamat Käsmus ei võiks olla. Võib muidugi. Kuid olen veendunud, et enne peab olema selge, mida me uusarendustega tahame võita ja mida me selle arenduse läbi võime igaveseks kaotada.