Minagi olen Arkaadia teel, kuigi...

Margus Mikomägi SVEN ARBET

Ei saa lahti mõttest, miks nõnda on: loen, et Arvo Sarapuu viidi Tallinnas maskides meeste vahel ülekuulamisele, ja noogutan – lõpuks ometi! Loen, et Kirill Serebrjannikov viidi Moskvas maskides meeste vahel ülekuulamisele, ja see hirmutab mind – kas jälle?