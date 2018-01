Mis asi on ebaisiklik elu?

Ühest küljest on muidugi uskumatult naljakas, mida kõike me teiste inimeste kohta teame ja arvame ning kui tähtsalt seda veel ka ütleme ja kirjutame.

Tõsi, niikaua, kuni need teised on veel elavate kirjas, hoiame end ehk pisut tagasi, aga kui arvatavad on sobivasti parematele jahimaadele siirdunud, pole enam mitte mingit pidamist.

Siis ilmub kindlasti välja terve hord n-ö täppisteadlasi, kes jagavad ekspertarvamusi nii selle kohta, kuidas sa elasid, mida tegid ja miks, kui loomulikult sellegi kohta, mida mõtlesid ja tundsid.

Tegelikult intrigeeris mind ühe tunnustatud ajakirjanduseksperdi hinnang eelmainitud telesaate kangelase elukogemuse ning elu lõpuaastate kohta. Just nimelt seal figureeris tähtsa tegelasena mõiste “isiklik elu”.