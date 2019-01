"Oleme ääreala ja ega vallas teata eriti, mis olukord siin on, aga kui on halvasti, siis annan valda teada ja reageeritakse kähku."

"Kui natukenegi lund tuleb, on traktor või lükkaja kohal ja ajab teed lahti."

"Mina ise pole sel talvel küll kordagi muret tundnud, et autoga kodust välja sõita ei saaks."