Kristjan Piirimäe SVEN ARBET

Termin “nimbism” tuleb ingliskeelsest akronüümist NIMBY – not in my back­yard (“mitte minu tagahoovis”). Kui kuulata Tartu põhjendusi tselluloositehase vastu, siis on siin palju elitaarset nimbismi: keskkonnavaenulikku tehast ei tohi linna lähistele rajada, muu hulgas sellepärast, et Tartu on eriline.