Mõistlikkust ja heanaaberlikkust

SÕNA SEKKA: Katlamaja ja stressburg * TUTTAV TUNNE: Appi, oleme soomlased! * Panin tähele * Sügav mõte

Kersti Möldre: "Prantslased ei taha Strasbourgis istungite lõpetamisest loobuda majandushuvi tõttu, sest jõukate parlamendisaadikutega kaasneb ka märkimisväärne raha sissevool.

Ei pea tingimata katla­maj­ja kolima, aga kiiret ja mõist­likku lahendust ootaks küll."

Madis Must: "Lätlased omakorda käivad üha rohkem Eestis tööl, kuna palgad on siin paarsada eurot kõrgemad. Kas oleme selle tõttu lätlaste suhtes üleolevaks muutunud? Arrogantset kuvandit võivad tekitada sarnased põhjused, mis eestlaste ja soomlaste vahel."

Aarne Ruben: "Nutitelefoni silitades ei saa teada, et kusagil on pesa linnupoegadega, seepärast pannakse kuuse vastu tööle mootorsaag. Toimunut ei või unustada, aga lisaks looduse kaitsmisele tuleks meeles pidada, et kaitsta tuleks ka selle osaks olevat inimest."