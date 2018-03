Muna majoneesis ehk Mina ja muna

Piret Tali Tiit Blaat

Kusagil Viimsi ja Pirita vahel funkelamus külas olles mõtlesin, et keegi on lülitanud sisse mingi maaeluäpi, sest õuest valgete villade vahelt kostis kiremist ja ka kaagutamist. Vaatasin õue, ning seal see sei­siski – kanakuut. Täis kaagutavaid sulelisi.