Omastehooldus pole ainult iga inimese oma asi

Praegu on pikaajalise hoolduskohustuse tõttu takistatud paljude inimeste osalemine tööturul ja ühiskondlikus elus. Statistikaameti hinnangul on hoolduskoormusega inimestest umbes 8000 tööturult eemal eaka või puudega inimese hooldamise ning neist omakorda 2000–3000 teenuste puudumise või nende kalli hinna tõttu.

Töötamine ja valikuvõimalused eneseteostuseks on teatud määral häiritud veel mitmekümnel tuhandel inimesel, kellel puudub tema vajadustele vastav hooldusteenus.

Igal töötajal on eriline väärtus ja Eesti vajab kõigi jõukohast panust. Samavõrd või eelkõige vajame me sunnismaisusest vabu inimesi – kes saavad valida, milline on nende eneseteostus ega pea põhilise tegevusena keskenduma pereliikme hooldamisele.