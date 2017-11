OOTAMATU ARVAMUS | Oi kui lahe ID-kaardi jama! Tunneme järjekordadest mõnu

Appi, appi, Eesti tuhandete aastate pikkune kultuur on hävimas, Eesti e-tiiger koolemas, sest täna tuleb ID-kaartide sertifikaatide uuendamiseks sabas seista. Nii väidavad heidutatud digiajastu lapsed, kes on morjendatud vajadusest seista järjekorras politsei-ja teeninduspunkides.

Mina, soveediajal kasvanu ja õnnelikku lapsepõlve tundnu (vabandust, hää president!) tean hästi, misasi on järjekord. Olen defitsiidiajastu hiigelsabades seistes hankinud küll selgapanemiseks riideid, kõhtupanemiseks sööki ja vaimutoiduks raamatuid ning heliplaate.

Mitte et ma järjekordi oleks jumaldanud, aga taluda tuli. Ja oskus ebameeldiv asi meeldivaks mõelda on tegelikult üks vahva omadus, mida saab just järjekorras harjutada.