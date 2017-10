ÕPETAJATE PÄEV | Mis teile meenub oma esimesest õpetajast?

VALDEKO ERSTU

Kambja vald

Tartu 7. keskkoolis oli õpetaja Kruuse mu esimene õpetaja. Eesnime kahjuks praegu ei mäleta. Ta oli igati tore õpetaja.

Eks tollalgi tehti koerust ja panime nii mõnigi kord õpetaja närvid proovile. Olime vast kolmandas klassis, kui ta meie peale vihastades lõi kaardikepi vastu lauda puruks. Isa töötas mul mööblikombinaadis tislerina ja õpetaja palus tal uue teha. Isa tegi kaks uut asemele ja lubas edaspidigi uue tuua, kui õpetaja jälle mõne puruks lööb.

Toona ei ütelnud keegi, et tema last ei tohi koolis karistada. Sellest oli abi, see mõjus. Proovi aga nüüd puutuda mõnd last, olgu või sõnadega... Kui sa ei tohi lapsele ühtki karmi sõna ütelda, ei ole võimalik ka õpetada. Mõnele pole karistust vajagi, aga teisest muidu jagu ei saa, kui tukast kinni ei võta.