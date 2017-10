Heiki Raudla: "Enne valimisi on mitmed nii päris- kui suvepealinna volikokku kandideerijad lubanud võidelda selle eest, et linna rajataks rohkem aedu ja aiamaasid, istutataks viljapuid ning -põõsaid."

Ülo Kalm: "Vabandage väga, aga mina häältekerjajate poolt ei hääleta. See kandidaat, kellele oma hääle annan, peab olema niisugune inimene, kellest tean, et ta on minu kodupaiga heaolu eest seisnud ja et ta teeks seda ka edaspidi."