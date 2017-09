Palgaga rallitavad vaid pealinlased

Lõuna-Eesti ja saarte poolt vaadates tundub tegu olevat uskumatute arvudega. Kui asjasse lähemalt süüvida, selgub, et maakondade lõikes on vaid Harjumaal ja Tallinnas keskmine palk Eesti keskmisest suurem. Aga kuna seal elab suur osa eestimaalastest ja palgad on kõige kõrgemad, veabki see kogu keskmise üles. Saare- ja Hiiumaa keskmine palk on aga kõige madalam, olles natuke üle poole pealinnas teenitust.