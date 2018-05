Pärnu abilinnapea: suvepealinnas on juba praegu arvestatav ehitusbuum

Selleks, et töötada Swedbankis (keskmine palk 2021 eurot), ei pea tingimata Tallinna kolima. Pangal on Eestimaa erinevates linnades 218 töötajat, kes pole seotud kohalike klientide teenindamisega ja kellel on piirkonnakeskuses oma töölaud. Nende palk on sama, mis kolleegidel Tallinnas, kaasaegne tehnoloogia ei eelda töötajate hommikul üles rivistamist.

Laulva revolutsiooni põlvkond, kelle kodusoetamisest Maaleht kirjutas, seab esikohale isikliku elu, mitte inimvaenuliku töö. Tööandjad, kes sellega ei arvesta, hakkavad peagi kahetsema.

Noored on praktilised. Maksta Lasnamäe korteri eest rohkem kui õdusa elamispinna eest Pärnu kesklinna lähedal? Miks, kui juba ammu on loodud arvutid ja Tallinn pole mingi maailma naba?

Pärnu linnavalitsus väljastas eelmisel aastal 12 korterelamu ehitusluba. Nendes majades on 166 korterit. Juba ammu ei osta soomlased sellistes majades endale suvekorterit, järjest enam arvestatakse kortermaju ehitades kohalike elanike soovidega.

Eesti suvepealinnas ringi sõites võib märgata ehitusbuumi. Kes ehitab, kes remondib, tellingud on linnapildis üsna tavalised.

Pärnumaa infovärava kaudu leiab 1129 Pärnu kinnisvara hinnapakkumist. Ei saaks kuidagi öelda, et väljaspool Tallinna on ainult üks suur pommiauk, kust inimesed põgenevad.

Paindlik töökorraldus ja Rail Baltic teevad Pärnusse kodu soetamisest kasuliku investeeringu. Veel on aega paarkümmend aastat ettepoole mõelda, enne kui hinnad kerkivad.