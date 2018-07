Patt on jääda muutumatuks

Uku Masing kasutab oma 1967. aastal kirjutatud loos “Eesmärk: elusamus” moearvamuse mõistet. Masing ütleb, et “vähemad vennad” on moearvamust alati kohustuslikuks pidanud ning uskunud, et see on ka nende elu ja eesmärgi ainus siht.

Muidugi on rohkelt näiteid, kus eesmärk võib olla üllas, aga valitud siht vale.