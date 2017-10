Algab uus eluperiood, nii sinul kui vallarahval. Küllap loodad, et sellel perioodil oleks vaja saavutada valla igas valdkonnas kvalitatiivselt uus tase.

Mida sa tegelikult teha saad? Kombekas oleks arvata, et saad luua ja hoida valla arengu eeldusi. Veidi vähem kombekas on arvata, et saad seista arengutõkete vastu ja ei midagi muud. Tegelikult on peamine ikka olnud ja on inimeste elu ja elamise eeldused. Sa saad kanda hoolt, et elukeskkond ja elujõud püsiks, et vaesus väheneks ja jõukus kasvaks ka neil, kellel tugevaid tuttavaid ei ole.