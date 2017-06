Pelgalt aated leiba lauale ei too

TUTTAV TUNNE * PANIN TÄHELE * SÕNA SEKKA

Pärast Margus Tsahkna ja Marko Mihkelsoni lahkumist IRList kuivas valitsusliidu häältepagas Riigikogus 54 saadikuni. See on suhteliselt napp enamus. Juhul kui kõik 54 kindlalt valitsust edasi toetavad, siis ka töövõimeline enamus. Kuid selles osas on juba hulk kahtlusi.