Piret Tali: mida õppida “lumehelbekestelt”

Iseseisvus on kestnud küll juba ligi kolm aastakümmet, aga ikka ja jälle satud kokku mõne võimaliku tööandjaga, kes murelikult käsi laiutab ja tunnistab, et projektis üldse raha pole, kuid tee töö ikka ära, sul tuleb see nii hästi välja. Maksame palju saame ja kunas saame. Kui saame.