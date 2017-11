Poola: kas ELi murelaps?

Möödunud nädalal hääletas Euroopa Parlament (438 poolt, 152 vastu, 71 ei hääletanud) Poola suhtes Lissaboni lepingu paragrahv seitsme jõustamise poolt. Eurokeeles äraseletatuna tähendab see, et paragrahv seitse on karistus paragrahv kahe täitmatajätmise eest.

Paragrahv kahes seisavadki need paljuräägitud euroopalikud väärtused nagu demokraatia, inimõigused, õigusriik, vähemuste austamine jne. Paragrahv seitsme jõustamine võib aga halvimal juhul tähendada Poola hääleõiguse kadumist Euroopa Nõukogus.

Konkreetselt aga märgib Euroopa Parlament Poola osas viit punkti: kohtuvõimu sõltumatuse rikkumist, nõuab Euroopa Kohtu otsuse austamist ehk Białowieża ürgmetsa raiumise lõpetamist, nõuab kogunemisvabaduse austamist, nõuab hukkamõistu Varssavis 11. novembril aset leidnud “ksenofoobse ja fašistliku marsi” suhtes ning nõuab naiste õiguste austamist, kaasa arvatud abordivastaste vahendite ligipääsetavus.