RÄÄGI KAASA | Kas riik üritab inimeste elu üleliia reguleerida?

Ülle Tamm

Haljala

Olen tegutsenud Altja kõrtsi perenaisena, Toomarahva turismitalu perenaisena ja alates 2016. aastast ka väikese Vergi raamatukogu juhatajana. Arvan, et osa reegleid, mille on kehtestanud Euroopa Liit ja kindlasti ka Eesti riigiametnikud, on tõesti mõttetud. Mäletan kuue kraanikausi nõuet toitlustusasutustele. Sama mõttetu oli nõue, et mööblipoe avamiseks pidi tegema veeproove. Ka praegu majutusasutustele esitatav nõue põhjaliku ja kalli veeproovi tegemiseks on absurdne.

Raamatukogutöö juures pani mind imestama asjaolu, et väga heade näitlejate sisse loetud raamatuid saavad helikandjal laenutada ainult vaegnägijad arstitõendi alusel.