Raamatuga nii ei tehta

Seisime Ameerikas elava eestlasest sõbraga raamatupoe lasteosakonnas ja valisime oma lastele raamatuid. Tema keerutas käes Pipi koomiksit ja arvutas hinda dollaritesse ümber. Siis pani raamatu riiulisse tagasi. Jahmununa.

“12 dollarit koomiksi eest ma küll ei maksa, olgu või eesti keeles,” sõnas ta resoluutselt. Mulle tundus aga see veel suhteliselt talutav. Olen harjunud 20- ja 30eurose kaanehinnaga.

Loen sõbra silmist üllatunud küsimust, et kuidas te oma sissetulekute juures raamatuid jaksate osta. Või et mis ajast muutus raamat luksuskaubaks. Aga sõber on viisakas inimene ja jätab selle küsimuse küsimata.