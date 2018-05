Rail Balticu ehitamisel oleks odavam ning looduse suhtes säästlikum kasutada põlevkivituhka

Põlevkivitööstus on Eesti majanduse kasvumootor, oluline tööandja tuhandetele peredele ja energiajulgeoleku tagaja. Ent ametliku statistika järgi on Eesti põlevkivitööstus kõige positiivse kõrval ka oluline jäätmete tekitaja. Tänu kaasaegsele tehnoloogiale ei teki Eesti Energial õlitootmise kõrvalsaadusena poolkoksi ja tootmine on muutunud palju puhtamaks. Samas jääb peale energia väljavõtmist põlevkivist paratamatult alles tuhk ja lubajakivi ehk aheraine, mis kajastubki ametlikus statistikas jäätmena. Põlevkivituhk kogunisti ohtliku jäätmena, kuigi EL-is tavapäraselt fossiilse kütuse põletamisel tekkivat tuhka ohtliku jäätmena ei käsitleta.

Milleks võtta maa seest uut ressurssi?

Levinud on väärarvamus, et põlevkivist õli ja energia tootmisel tekkivad lubjakivi ning tuhk on jäätmed, mis ohustavad keskkonda – see ei vasta tõele. Omadustelt on põlevkivituhk väga sarnane tsemendiga ja põlevkiviga koos maapõuest väljatav lubjakivi on teede ehitamisel kasutatava paekivikillustikuga. Põlevkivi kaevandamise kõrvalsaadusena väljatav lubjakivi on toormena väga kvaliteetne, sest on läbinud rikastamisprotsessi, mille käigus põlevkivi ja lubjakivi eraldatakse.

Nii põlevkivituhka kui põlevkivi kaevandamisega kaasnevat lubjakivi toodetakse Eestis iga-aastaselt miljoneid tonne ja neid oleks mõistlik käsitleda ühiskonnale kasuliku ressursi, mitte jäätmena. Kuid ringmajanduse mõtteviisi levik sunnib üha valjemalt küsima, kas on ikka mõistlik võtta maa seest välja uut ressurssi, kui sarnane ressurss aheraine ja tuha näol on ära kasutamata?

See küsimus tekib tugevalt päevakorda siis, kui räägime megaprojektidest nagu Rail Baltica ehitus. Sest on oluline vahe, kas Tori aleviku kõrval avatakse selleks uus karjäär või sobib selle asemel kasutada juba maa seest energiatootmiseks välja toodud põlevkivi aherainet ja tootmisprotsessis tekkinud tuhka.

Põlevkivituha kasutatavuse uuring

Mõistagi, saatan peitub detailides. Vaja oli uuringut, et anda kindlus põlevkivituhatuha kasutamiseks sideainena erinevate omadustega pinnaste tugevdamisel.

Hiljuti valmiski põhjalik teadustöö, ametliku nimega „Põlevkivi lendtuha taaskasutamine hüdraulilise sideainena pehmete pinnaste tugevdamisel,“ mis uuris põlevkivienergia tootmisest tekkiva tuha kasutamist Rail Balticu ehitusel. Raudtee planeeritud trass kulgeb olulises ulatuses mööda soiseid turbaalasid, kus sügavus ulatub kaheksa meetrini. Samal ajal kehtivad raudteele kõrged nõudmised vajumise suhtes, mida on turbakeskkonnas raske saavutada. Kui tavaliselt kasutatakse ehitustehnoloogiliselt taolisel puhul turbapinnase asendamist mineraalse täiteainega, siis trassi pikkusest ja sügavusest tingituna on selle kasutamine kallis ja sunnib otsima alternatiive.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud uuring seadiski eesmärgiks tuvastada, millisel määral sobivad põlevkivi energiatootmisest alles jäävad ressursid Rail Balticu ehituseks. Standardina tehakse taoliseks uurimuseks katsed kuni kolmekuulise perioodiga, ent pidades silmas projekti mastaapi ja olulisust, soovisime põhjapanevate tulemuste saamiseks katsetada materjalide käitumist neli korda pikema ehk aastase perioodi jooksul.

Varem OSAMAT projekti raames edukalt läbi viidud uurimistöö tulemusel juba teadsime, et ehituses tsemendi asendamisel tuhaga stabiliseerimisprotsess toimub. Vaja oli aga baasuuringut selleks, et saadud andmete põhjal välja töötada põlevkivituha taaskasutussüsteem ning selle põhjal oleks võimalik teha ettepanekuid riigistandardi loomiseks. Siin, muuseas, ei ole Eesti kuidagi teerajaja rollis – Soomes ja Rootsis on levinud praktika kasutada erinevaid tuhkasid pinnase tugevdamisel mass-stabiliseerimise tehnoloogiaga.