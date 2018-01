Õnnestumise eeltingimuseks on puu, millest sa tehtud oled, täpsemalt puu, kust sa pärit oled, ning väga palju olud. Kasvutingimused ja kliima.

Tagasi valitud Soome presidendi Sauli Niinistö edulugu on Eesti avalikkuses lahatud piisavalt, selle kordamine ei ole mõttekas. Olulisi õppimiskohti on tema veenvas võidus aga mitmeid. Tähtsaim on viis, kuidas esindada oma rahvast.

Teisipäeva hommikul, vahetult enne loo kirjutamist, nägin Kadriorus Nopi kohvikus, kus olin just lõpetamas töökohtumist, juhuslikult Evelin Ilvest, kes oma koera Schubertiga jalutades oli tulnud kohvi kaasa haarama. Küsisin, mis ta Niinistö võidust arvab. “Rahu võitis, rahvas vajab rahu. Väga meeldiv mees,” märkis Ilves, kes on Soome presidendiga korduvalt kohtunud.

Tipp-poliitiku, aga ka monarhi kõige olulisem kvaliteet on meeldivus.