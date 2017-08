See on lihtsa elu terrorism

Nii nagu Kassisaba ja Pelgulinn on Tallinna Tartu, võiks Turu olla Helsingi Tartu. See rahuliku kulgemisega linnake on täis õdusaid puumajakvartaleid, kus viibides ei tundu jõulud iialgi kuigi kaugel olevat. Mõte mingitest koledatest sündmustest jääb seal sama võõraks kui Astrid Lindgreni idüllilises Bullerby-maailmas.

Aura jõgi voolab tasapisi, ajalooline toomkirik asub sidemes ajatuga ning piirkonnalähedases rannikumeres leidub tuhandeid väikesaari, mis eriti suvisel ajal pakuvad külastajale ainulaadset keskkonda.