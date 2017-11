SÕNA SEKKA: 100 hammast sünnipäevaks

Juba kootakse mitmel pool pikki juubelivaipu, isegi ülisuurt juubelilippu. Kavandatud on haljastusi, puude istutamise kampaaniaid. Näiteks Rakveres hakatakse kaunistama koolimaju seinamaalingutega või Sindis loetlema linnuliike.

Liikumine “Igal lapsel oma pill” on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu.

Nende toredate algatuste taustal on kurb tõdeda, et paljud meie inimesed peavad vabariigi 100. sünnipäeva paraku tähistama kas puuduliku hambariviga või hoopis hambutult. Sest hambaravi on teadagi üle mõistuse kallis otsekui ilukirurgia kõrgem pilotaaž.