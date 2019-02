Neid valimismasinaid on tehtud ennegi ja mujalgi, kuid näib, et just neil valimistel on Eestis igal endast lugu pidaval meedial soov omalt poolt valimiskompassi pakkuda. Ega selles halba olegi, kui neile kompassidele vaid ei kiputaks liiga suurt tähtsust omistama. Tegu on ikka pigem valimisainelise meelelahutuse ja ajaviitega, mitte kõiketeadva robotiga, kellele tõsimeeli delegeerida oma valimisotsuse tegemine.