SÕNA SEKKA | Bränd ei ole vaid kollane numbrimärk lehma kõrvas

Kuigi Eesti riigi brändmine on kestnud juba mõnda aega, pole rahuldavat tulemust tänaseni saavutatud.

Pigem võiks öelda et sõna "bränd" on omandanus rahva silmis negatiivse varjundi, kuna "Brand Estonia" tegemine vindub jätkuvalt. See on nagu tööõnnetus, millest taastumine võtab aega.

Usun, et kui Hollandi disainer Peter Kentie'le oleks antud võimalus oma ESTonishing idee lõpuni viia, siis oleks täna sajad tuhanded inimesed selle tulemusega täiesti rahul. See idee pandi aga EAS'i rohelise konna tööriistakasti, mis küll targaks kuulutati, kuid mille sisu jääb ometi enamusele inimestele arusaamatuks.

Reaalsus on täna pigem see, et rahvas mäletab selle viimase Eesti brändi all üht rohelist laiku, sõna "Aino" ja summat 250 000 eurot, mis magama pandi.

Andke andeks, aga mulle tundub, et midagi on väga viltu läinud. Ja see on kahetsusväärne, sest arenenud riigid ja firmad müüvad end just eduka brändingu abil. Bränd on tänapäevase äri tööriist nr 1, mitte vaid üks kollane numbrimärk lehma kõrvas.