SÕNA SEKKA: Eestlane armastab magada tasuta

Eestlane ei armasta kodumaal reisides hotelle. Nii võiks kokku võtta statistikaameti iga-aastase turismiuuringu, mis näitab, et lausa 67% eelmisel aastal ööbimisega sisereisidest olid seesugused, kus Eesti elanik leidis endale tasuta ööbimiskoha.

See tähendab, et tasuta ööbimisega reisil käidi 4,5 miljonil korral. Reise, mille jooksul ööbiti tasulises majutuskohas, oli 2,16 miljonit.

Tegelikult ei saa väita, et eestlane ei armasta hotelle. Asi on ilmselt muus. Eesti on pisike, vahemaad väikesed, ning ükskõik kuhu sa ka läheks, ikka leiab ligidusest mõne tuttava või sõbra, kes on valmis enda koju majutama. Suvel on aga mõnus võtta kaasa telk ja loodust nautida.

Eestlane on kokkuhoidlik. Ju talle meeldiks ka hotellis linade vahel olla, aga kui ilma rahata saab hakkama, siis valitaksegi see variant.

Hotellidele ning külalistemajadele on see paras pähkel. Kuidas saada rohkem siseturiste enda katuse alla?