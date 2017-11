SÕNA SEKKA: Et eelarvet turgutada

Keskkonnateemalistel seminaridel paiskavad ametnikud avalikkusse üha suuremaid arve taaskasutusse suunatud jäätmekoguste kohta. Nüüd järsku avastatakse, et tarvis on sortimata jäätmete prügilasse ladestamise tasu tõsta.

Aga kui see kõik on ammu teada, miks siis pole seda juba varem tehtud? Jah, prügifirmad on seadusest seni vaikselt mööda hiilinud – pole olnud aktiivsed elanikkonda jäätmeid sorteerima õhutama. Prügilasse või põletustehasesse vedada on odavam ja probleemivabam. Aga ministeeriumi ametnikele on statistika kõigis oma peensustes ju kättesaadav ning pilt olukorrast klaar.

Jäätmemajanduse ajakohase korraldamise tagamine, mis lähtub põhimõttest, et kodus tekkivad olmejäätmed tulebki sorteerida tekkekohas ehk siis kodus, oleneb otseselt sellest, kuidas see sorteerimine on inimestele kasulikuks tehtud.