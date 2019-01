Eesti keelt on tõepoolest põhjust armastada ja imetleda. Niipalju, kui ma olen Eesti maa ja rahva identiteedi üle eri seltskondades arutanud, on ikka jäänud kõlama tõdemus, et meie inimese peamine identiteet on eesti keel. Bioloogiliselt, geneetiliselt või etniliselt oleme paras sigrimigri, aga meie keel on kestnud aegade koidikust saati ja teinud meid nõnda eriliseks nii idast kui läänest vaadates.