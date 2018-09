SÕNA SEKKA | Heli Raamets: loodan, et prügistajad surevad lõpuks välja

Vähe sellest, kipun ka papi- või olmejäätmete konteinerisse topitud plastjäätmeid välja õngitsema ja õigesse konteinerisse viima. Vahel tekib prügikolli tunne, aga see teema läheb mulle tõesti väga korda.

Lugesin Robert Silverbergi 1971. aastal ilmunud raamatut “Muutuste aeg”, kus tegevus toimub tulevikus pärast seda, kui inimkond on Maa ressursid ammendanud ja planeedi prügiga katnud, nii et see on muutunud elamiskõlbmatuks.