SÕNA SEKKA | Kiirraudtee ehitus läheb kallimaks. Ja siis?

Rail Baltic ise ütleb, et kallinemine on tingitud sellest, et täpsemas projektis on arvesse võetud vajalike juurdepääsuteede ehitus, millest on huvitatud raudteeäärsed omavalitsused ja kohalikud elanikud. Samuti keskkonnamõjude leevendamise kulud.

Mulle tundub, et kallinemine ei ole eriline üllatus.