SÕNA SEKKA: Krapsakad seeniorid

Meenub, kuidas vanemad inimesed varusid kapiriiulisse suririided ning kuidas paljudele hauakividele on ühe soojaga graveeritud ka elavate nimed. Olgugi et surm võib tulla kümne või alles kahekümne aasta pärast. Eestlaste meelelaadi võib kokku võtta lausega: me hakkame varakult surma ootama ja selleks valmistuma.

Spetsialistide hinnangul vananeme me järjest moodsamalt, mis tähendab, et eakad püsivad kauem erksad, nii emotsionaalselt, sotsiaalselt kui tööturul. Ühiskonna vananedes ei saakski teisiti. Küsimus on, kui kaua võtab aega, et ühiskond õpiks vanemaid inimesi rohkem väärtustama, nende kogemusi ja vaimset pagasit hindama.

Kui lugeda töökuulutusi, et “võtame tööle turundusguru”, “otsime müügitalenti” või “müügitähte”, kehitab eakam inimene selliste peale lihtsalt õlgu.