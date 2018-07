SÕNA SEKKA: Kuidas hoida üksteist?

Nende hulgas on viimasel ajal palju noori, isegi koolilapsi. Hiljuti läbis ajakirjandust uudis, et Jämejala psühhiaatriahaigla arstid on hädas sundravile saadetud patsiendiga, kes terroriseerib teisi haigeid ja arste. Ametnikud ministeeriumist aga leiavad, et kergeid lahendusi pole.