SÕNA SEKKA: Kuuseuputuse allee Rakveres

Linnavalitsuse ees asub kuusk, mille on püsti pannud Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts ja Varjupaikade MTÜ. Koera- ja kassipildid kuuseehetena pole tavaliste lemmikute, vaid kodutute loomade omad koos loomade iseloomustustega. Aktsiooniga kutsuvad sooja südamega tudengid pöörama tähelepanu kodututele loomadele.

Selle kuuse püsti pannud loomasõbrad tegid suurema heateo, kui ise aimata oskasid. Nimelt viitasid nad võimalusele, et Rakvere linn, kus kolm eriilmelist ja igaüks ka veidi erimoodi aadet kandvat kuuske on juba kokku saanud, võiks siit julgel sammul edasi minna. Ja sel kombel, et anda võimalus igaühele, kes soovib oma kuuse avalikku linnaruumi paigutada.