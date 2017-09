SÕNA SEKKA: Lollitajate amet

Madis Must

Madis Must Argo Ingver

Meil oli koolis paari klassivennaga kalduvus lollitada. Tundus kangelaslik sobiva hetke saabudes tunde segada ja enda meelest vaimukaid asju öelda. Olin lisaks veendunud, et taoline veiderdamine on noorele vajalik. Hinded olid korras võib-olla seepärast, et vahepeal sai nalja teha.