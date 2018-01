Mida te kavatsete teha, et oma leiva saaksid kätte ka pensionärid, kes ei käi alkorallil, ei käi üldse kodust kaugemal, sest pole millegagi minna?

Taavi Rõivas vastas veel peaministrina, et konkurents on sama kõigi jaoks ja kedagi eelistada ei ole õige. Üks kampaaniat tegev presidendikandidaat arvas toona, et vald peaks ehk midagi tegema. Praeguselt peaministrilt pole olnud juhust küsida, kuid las ma pakun: ta ütleb, et tegu on üliolulise teemaga, millesse tuleb kindlasti suhtuda suurima tõsidusega.

Sel nädalal toimus kinniste uste taga Riigikogu nelja komisjoni arutelu väikepoodide olukorra üle. End aruteluruumi sisse võidelnud Eesti Päevalehe ajakirjanik andis n-ö ukse vahelt rindeteatena edasi, et väikekaupmeeste sõnul on olukord palju tõsisem, kui Riigikogus nähakse.