Pidustuste kulminatsioon, tõsi, oli juba ära, ent eks meist mõnigi ole elus varem kogenud, et väga hea tunne võib hinge jääda ka järelpeost, mis on pigem selline sundimatu tiksumine – igaüks oma väikese klaasikese taga – kui et suurem trall ja pillerkaar.

24. veebruari tähistamise põhisündmus Tartus Eesti Rahva Muuseumis oli tore. Kutsutud külalisena muidugi ei olekski viisakas hakata arvustama seda, mida võõrustaja on sinu meele lahutamiseks ja kosutamiseks suure vaevaga korraldanud.

Põhilise puudujäägina tuleb ära mainida, et ERMi ekspositsiooni ei jõudnud kohe üldse vaadata, kuigi muuseumipoolne valmisolek selleks, töötajate kohalolek jne oli kõik suurepärane.