SÕNA SEKKA: Saagikaod ja saagirekordid

Kusjuures hilinenult lõigatud vili on olnud niisuguse kvaliteediga, et sellest lahti saamiseks tuleb vaata et peale maksta.

Põllumeeste saagikaod on viimase saja aasta kõige vihmasema sügise tõttu nii suured nagu ei iial varem. Sama kehtib koristus- ja kuivatuskulude kohta.

Sellest lähtuvalt on põllumeeste esindajad asunud taotlema enim kannatanud piirkondadele looduskahjude kompensatsiooni. Ilmselt on kahjude kohta käivat juttu seekord lihtne uskuda ka valitsusametnikel, kuna aknast välja vaadates ei näe nemadki muud kui lõputut vihma.