Nüüd pole enam ammu koolides hambaarste ning küllap tuleb paljudele lapsevanematele üllatusena, et oma võsukeste hambaid on võimalik ikkagi kontrollida ja ravida tasuta. Seda teenust saab enamiku hambaarstide juures, kel on haigekassaga vastav leping sõlmitud.

Statistika näitab aga, et kuni kaks kolmandikku lastest ja kuni 19aastastest noortest ei käi regulaarselt oma hambaid kontrollimas.