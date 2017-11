Tõsi küll, mitte pealinnas käies, vaid oma maakonna bussiliinidel.

Peaks olema ju rõõmustav uudis, kas pole? Mulle tundub aga, et tasuta sõidust olulisem on see, et maal üldse veel bussid käiksid. On ju liinide optimeerimise käigus jäänud alles nii vähe busse, et maainimene ei saa kümne kilomeetri kaugusele poodigi bussiga. Või kui sinna saab, siis tagasi tuleb buss heal juhul alles mitme tunni pärast. Sellest ei ole mõtet rääkidagi, et maakonnakeskusesse tööle hommikul kella kaheksaks enamasti bussiga ei jõua.



