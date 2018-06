Silja Lättemäe SVEN ARBET

Meie kommertsbussis maksab sõit lähivallast pealinna üle 2 euro. Samas buss on puhas, teenindus viisakas. Ja aeg-ajalt aitame hädast välja neid, kel raha pole, aga sõita on vaja – tihtilugu on need just koolilapsed.