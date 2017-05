SÕNA SEKKA: Üksikemade toetuseks

Pühapäeval tähistame emadepäeva, mille keskseks sündmuseks on emade tunnustamine, olgu selleks siis omatehtud joonistus lastelt või lillekimp isalt.

Ka emme padja alla pandud šokolaadikomm pisipõnnilt valmistab emale sel päeval pigem rõõmu kui pahameelt.

Rõõmu toob pühapäeval ka aasta ema valimine. Teisalt aga on kahju, et nii väärikas tiitel on viimasel ajal kriitika alla sattunud.

Vaidlus selle üle, kas aasta ema tiitli väärilised on üksnes abielunaised või ka lapsi üksi kasvatavad naised, on paisunud päris suureks.

See näitab, et valupunkt on kusagil mujal – meie emasid tunnustatakse liiga vähe.

Üks tiitel – aasta ema – ei saa ju olla ainus lahendus kõigile probleemidele, mis kaasnevad laste kasvatamise raskustega.