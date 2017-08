Sulev Oll: Enesekiitmise ja teiste laitmise lehk hõljub õhus

Sulev Oll Valdek Alber

Jälle on aeg, kui astud õue ja süda läheb pahaks. Jube hais. Enesekiitmise ja veidi ka teiste laitmise lehk hõljub õhus. Eriti muidugi linnades, maal on õnneks rahulikum. Seal teatakse niigi, mis üks või teine naine/mees väärt on.