Sulev Olli kolumn: pensioniiga võiks olla seotud inimese tervisega

Sulev Oll RUS

Sulev Oll SVEN ARBET

Küsimus ei peaks olema selles, kas ma olen piisavalt vana, et koju jääda, vaid kas olen piisavalt terve ja krapsakas, et ise endale leiba teenida. Ning võib arvata, et oma tervisesse hakatakse üha enam suhtuma mitte kui riigi, vaid iseenda varasse. Seda suhtumist ongi juba aina rohkem.