Suvi. Jaan. Vihm. Päike

Silja Lättemäe: "Jaaniaeg on kas või selles mõttes tore, et enam ei huvita kedagi riigieelarve, korruptsioon, Brexit või Savisaare kohtusaaga. Nüüd – päev enne jaanituld – on üheks kõige põnevamaks uudiseks tõusnud hoopis ilmateade. Et kas sajab või ei saja. Ja mida kiiremini linnast maale saab, seda parem."

Heiki Raudla: "Nägin, kuidas kase alla murule laotatud rannalinal oli trobikond teismelisi kogunenud ühe keskse tegelase ümber. Too hoidis süles nutiseadet ja kõik teised tema ümber püüdsid ekraanil nähtavast täiest väest osa saada. Tugev päike muutis ekraanil kujutatu pea nähtamatuks – ja see tekitas vaatajates pahameelt."