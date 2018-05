Ain Alvela: "Eestis püütakse Rail Balticut vägisi läbi asulate ja eramaade suruda. Kas poleks valutum see tee postide otsa tõsta?"

Jüri Aarma: " Ning vaadaku kogu seda vampiirindust see, kes siirdub rahuldatult une rüppe alles siis, kui ta on veendunud: täna öösel maailm veel ei hukku."

Mati Narusk: "Memme-taadi tuju oli aga kehv, sest enamik lapsukesi ei puudutanudki armastusega valmistatud hõrgutisi. Ka tordid ja kringlid jäid peolauale seisma, sest ühel külalisel oli gluteeni-, teisel laktoositalumatus, kolmas aga kartis kaalus juurde võtta."