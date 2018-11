Tanel Talve: kas maakonna ääremaal on elu?

13 aastat tagasi loodud MTÜ Voose Külaselts ei tekkinud tühjale kohale, vaid oli järjekordne tähtis samm selle 1241. aastal esmamainitud küla pikas ajaloos. Seltskond noori voosekaid eesotsas külavanema Andrus Niliski ja tema perega seisis silmitsi hääbumise märke näitava külaga.

Kuidas siis nii, et 700 aastat kõik meie maad ja rahvast tabanud raskused üle elanud küla tahab välja surra just nüüd, kui oleme saanud iseotsustamise õiguse ja vabaduse oma elu suunata, mõtlesime. Kodu ei tähenda vaid nelja seina oma majas, vaid organismi või ka kogukonda. Sellest teadmisest kantuna otsustasime jätkata meie eelmise külavanema tööd Voose arendamisel.

See on olnud põnev ja õpetlik, raske ja rõõmus, kuid õnneks ka edukas aeg. Esimesest päevast peale oleme võtnud voosekate ühisnimetajaks koostöö. Koos panime kirja meie tugevused ja nõrkused, võimalused ja ohud. Koos mõtlesime, mis võiks olla küla arengumootor. Koos otsustasime, et edukad saame olla vaid siis, kui käime ühte jalga kohaliku omavalitsuse ja teiste organisatsioonidega.

Peagi sai kinnituse vana tõde - aita iseennast, siis aitab sind ka kõige vägevam. Natuke raha ja hulk head nõu on aidanud Voose kodanikuühiskonna jalgele ja sammu lähemale sellele, et maakonna ääremaal säiliks elu. Edukas saab olla vaid ise ettevõtlik ja aktiivne olles. Virisemine ja ootamine, et keegi tuleks sinu eest midagi ära tegema, viib tupikusse. Või ei vii üldse kuhugi.

Oleme meiegi Voose külaseltsis tabanud end mõttelt, mille nimel me üldse pingutame. Ma ei häbene öelda, et meilgi on olnud raskeid hetki. Aga kui külla kerkivad uued majad, mahajäetud taludesse kolivad uued inimesed ning selle juures öeldakse, et otsustavaks sai aktiivse külaseltsi olemasolu, on see kütus meie mootorile.