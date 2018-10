Teadurid: kodus kartulit praadides ei pea kartma, et see on ohtlik

Kodus kartulit praadides ei pea kartma, et kartul on nüüd muutunud ohtlikuks, kui me just seda iga päev ei prae rohkes õlis ja tumepruuniks. Ja kui on kindel soov kasutada just madala suhkrute sisaldusega sorte, siis võib kasutada seda katseeksituse meetodit, mida on eespool mainitud.

Nõuandena võib soovitada veel mõne nipi: ära hoia kartuleid külmikus, leota kartuliviile enne praadimist külmas vees 15-30 min ja kuivata siis need korralikult enne kui hakkad praadima. Lisaks siia veel Eesti Maaülikooli professori Mati Roasto poolt öeldu: „Tänapäeval on palju probleeme sellega, et toitutakse ühekülgselt ja siis võidaksegi saada liiga suur kogus ja et ei tasu end lolliks mõelda. Mitmekülgne toitumine ja õiged toiduvalmistamise võtted, ning asi ongi korras“.