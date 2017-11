Teateid elujaatajate sektist

KARIKATUUR: Valdek Alberi meretagune maailm * Panin tähele

Valdek Alber

PANIN TÄHELE

Kuuludes elujaatajate sekti, tahan teada, mis on juhtunud merega? Tahan teada, miks enamik püügis esinevaid suuremaid lesti on pimedad? Miks on peaaegu välja surnud Käsmu lahes kudenud siig? Miks on pea pooled püügis esinevad hõbekogred väärarenguga? Miks puudub ahvenal järelkasv? Mis on juhtunud planktoniga?

Olen täheldanud korrelatsiooni veeliikluse kasvu ja kirjeldatud tagajärgede vahel. Kas on süüdi mürareostus, mootorikütuse lekked, üldine lahe reostuse kasv või koguni kaatrite ja jahtide poleerimiseks kasutatavad elu hävitavad geelid.

Virko Sirkel