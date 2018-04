Tõnu Ploompuu: kodanikud võiksid saada ise valida, mil viisil neile kuuluvat riigimetsa osa majandatakse

Tõnu Ploompuu leiab, et kõik inimesed võiksid saada rahvahääletusel otsustada, mil viisil temale arvestuslikult kuuluvat metsaosa majandada.

Igale Eesti kodanikule kuulub umbes 0,9 hektarit metsa. Nii palju on Eestis iga kodaniku kohta riigi hallatavat metsamaad. Viimasel ajal on aga väga paljud inimesed muutunud rahulolematuks sellega, mismoodi riik nende metsa majandab. Riigimetsade majandamise korraldamisel nähakse ühiskonda kahjustavaid salaleppeid, majandustegevuse suunamises püramiidskeeme.

Demokraatlikus riigis on võimalik probleem lahendada lihtsalt – lasta igal inimesel otsustada, mil viisil temale kuuluvat metsaosa majandada. Mitte konkreetse puu kasutamise tasemel, vaid tervikmetsa arvestades. Rahvahääletusel antaks valida variantide vahel, millist majandamise tüüpi keegi enda metsaosakul soovib näha. See aitaks maha võtta vandenõuteooriaid ja leevendada asjatult köetavaid pingeid. Riigi ülesanne on metsakasutuse hääletuse jaoks sobilike majandamise tüüpide välja töötamine. Erametsad sellele käsitlusele ei alluks.